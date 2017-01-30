Поступили уже 700 заявлений от желающих учиться в новой псковской школе

12:54, 30 января 2017, ПАИ

На сегодняшний день поступили уже 700 заявлений на переход в новую школу Пскова, которая 1 сентября откроется в деревне Борисовичи. Об этом сообщила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, подразделением которой станет новая школа, Татьяна Светенко на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Светенко рассказала, что из 700 поступивших заявлений – много учеников гимназии. «Целыми классами переходят», - заметила она и добавила, что возможно, классы будут делить, так как они большие.

Директор гимназии подчеркнула, что никаких сложностей с записью в новую школу нет, любой желающий может оставить заявление на сайте лингвистической гимназии. «Двери открыты и никакого ажиотажа быть не может», - заявила она и обратила внимание на то, что с момента начала регистрации не было ни одного отказа в приёме заявления на обучение в новой школе.

Также на пресс-конференции было озвучено, что в школе в Борисовичах будут открыты 8 первых классов, при этом первый выпуск состоится уже в 2018 году, поскольку идёт набор и в 11-ые классы. «Второй смены там не будет однозначно», - заверил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Ещё Александр Седунов сообщил, что в здании лингвистической гимназии предполагается оставить дошкольное отделение. «Мы ориентируемся на создание ясельных групп, фактически это будет детсад от полутора до 7 лет. Проектная мощность – 240 человек», - сказал он. Детсад заработает либо 1 сентября текущего года, либо 1 января 2018 года, пока ведется переоборудование, проектирование.