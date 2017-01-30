0
14:28
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
14:05
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
13:03
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
12:40
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
11:54
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
11:52
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
09:36
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Еще новости
Общество

Поступили уже 700 заявлений от желающих учиться в новой псковской школе

На сегодняшний день поступили уже 700 заявлений на переход в новую школу Пскова, которая 1 сентября откроется в деревне Борисовичи. Об этом сообщила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, подразделением которой станет новая школа, Татьяна Светенко на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Светенко рассказала, что из 700 поступивших заявлений – много учеников гимназии. «Целыми классами переходят», - заметила она и добавила, что возможно, классы будут делить, так как они большие.

Директор гимназии подчеркнула, что никаких сложностей с записью в новую школу нет, любой желающий может оставить заявление на сайте лингвистической гимназии. «Двери открыты и никакого ажиотажа быть не может», - заявила она и обратила внимание на то, что с момента начала регистрации не было ни одного отказа в приёме заявления на обучение в новой школе.  

Также на пресс-конференции было озвучено, что в школе в Борисовичах будут открыты 8 первых классов, при этом первый выпуск состоится уже в 2018 году, поскольку идёт набор и в 11-ые классы. «Второй смены там не будет однозначно», - заверил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Ещё Александр Седунов сообщил, что в здании лингвистической гимназии предполагается оставить дошкольное отделение. «Мы ориентируемся на создание ясельных групп, фактически это будет детсад от полутора до 7 лет. Проектная мощность – 240 человек», - сказал он. Детсад заработает либо 1 сентября текущего года, либо 1 января 2018 года, пока ведется переоборудование, проектирование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
30 января 2017
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается 4
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
30 января 2017
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
30 января 2017
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
30 января 2017
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
30 января 2017
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова 5
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
30 января 2017
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
30 января 2017
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов»
30 января 2017
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов» 2

Идет загрузка...