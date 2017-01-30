Администрация Пскова начала работу по благоустройству территории вблизи строящейся школы

12:59, 30 января 2017, ПАИ

Администрация Пскова начала работу по благоустройству территории вблизи строящейся на Дальнем Завеличье школы. Об этом сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре газета «Псковская правда» 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник городского Управления образования Игорь Прокофьев отметил, что территорию уже обследовали сотрудники ГИБДД. Отмечалось, что вблизи школы необходимо оборудовать пешеходный переход, парковку, установить дорожные знаки.

Также Александр Седунов отметил, что на территории нового учебного заведения построят стадион с трибунами на 240 мест, каким не может похвастаться ни одна псковская школа. Он отметил, что ребята из других школ смогут пользоваться услугами дополнительного образования в новой школе. «Она станет, фактически, ресурсным центром для всего города», - сказал начальник областного Управления образования.

Кроме того, он заметил, что в школе существует доступная среда, сейчас поступают заявления и от родителей детей с ограниченными возможностями. «Школа будет готова принять их», - констатировал Александр Седунов.

По его словам, на данный момент в школе уже многое сделано, заканчиваются отделочные работы, ведутся наладочные мероприятия. Александр Седунов подчеркнул, что одна из самых важных задач – закупка методической литературы, средства на эти цели будут выделены.

Директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко добавила, что уже ведется расстановка оборудования, в которой принимают участие и педагоги. «Ведется серьезная работа с учителями, они пересматривают рабочие программы, все это надо соотнести с приобретенным оборудованием», - добавила она.