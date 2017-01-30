Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил

13:03, 30 января 2017, ПАИ

Оплата питания детей в новой школе Пскова будет организована с помощью специальных терминалов. Об этом сообщила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев отметил, что в «личном кабинете» родители учеников смогут видеть, что ребёнок поел и на какую сумму. «Родителям будет приходить информация об оставшихся на карте деньгах», - добавила Татьяна Светенко.

Она рассказала, что детей будут обслуживать два буфета и «раздатка» с горячим. «Всё будет очень быстро и компактно», - заверила директор гимназии. Она привела в пример одну из школ Санкт-Петербурга, где организовано питание таким образом. Там, по словам Татьяны Светенко, буквально за 10 минут поели около 200 человек.

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов проинформировал, что в новой школе готовится большой пищеблок, большой обеденный зал. «Технологических сбоев быть не должно», - заявил он.

В свою очередь Игорь Прокофьев отметил, что новую систему питания, после апробации в новой школе, будут предлагать внедрить и другим учебным заведениям. По его словам, компания, которая будет все это технически обслуживать, уже подобрана.