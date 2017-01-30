Свое телевидение и детский издательский центр будут созданы в новой псковской школе

13:01, 30 января 2017, ПАИ

В новой школе, которая должна начать работу 1 сентября 2017 года, появится свое телевидение, детский издательский центр, будут практиковаться использование билингвальной методики, элективных курсов [учебные программы на выбор обучающихся, направленные на индивидуализацию и актуализацию учения в соответствии с их интересами и наклонностями - ПАИ], система внеурочной деятельности, система дополнительного образования. Об этом сообщила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, подразделением которой станет новая школа, Татьяна Светенко на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень серьезное оборудование приобретено для новой школы, работают над созданием школьного технопарка. Если потребностей будет очень много, будут предлагать не только бесплатные, но и платные услуги», - сказала директор гимназии.