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Общество

Интерактивный музей профессий появится в Пскове

Помещение на улице Петровской, принадлежащее Псковской инженерно-лингвистической гимназии, предполагается использовать под интерактивный музей профессий. Об этом председатель комитета по образованию администрации Пскова Игорь Прокофьев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, подразделением инженерно-лингвистической гимназии станет новая школа Пскова, возведение которой завершается на окраине областного центра, на территории деревни Борисовичи. Новая школа начнет работу 1 сентября 2017 года. 

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