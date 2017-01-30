Интерактивный музей профессий появится в Пскове

13:06, 30 января 2017, ПАИ

Помещение на улице Петровской, принадлежащее Псковской инженерно-лингвистической гимназии, предполагается использовать под интерактивный музей профессий. Об этом председатель комитета по образованию администрации Пскова Игорь Прокофьев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, подразделением инженерно-лингвистической гимназии станет новая школа Пскова, возведение которой завершается на окраине областного центра, на территории деревни Борисовичи. Новая школа начнет работу 1 сентября 2017 года.