На базе одного из первых классов новой псковской школы создадут хоккейную команду

13:11, 30 января 2017, ПАИ

Ледовый дворец Пскова вышел с инициативой создать на базе одного из первых классов новой школы хоккейную команду мальчиков, чтобы растить свою сборную по этому виду спорта. Об этом сообщил начальник областного управления образования Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент псковского агентства информации.

Напомним, возведение новой школы Пскова завершается на окраине областного центра, на территории деревни Борисовичи. Новое учебное заведение, которое станет подразделением Псковской инженерно-лингвистической гимназии, начнет работу 1 сентября 2017 года.