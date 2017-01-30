0
14:28
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
14:05
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
13:03
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
12:40
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
11:54
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
11:52
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
09:36
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Еще новости
Общество

На базе одного из первых классов новой псковской школы создадут хоккейную команду

Ледовый дворец Пскова вышел с инициативой создать на базе одного из первых классов новой школы хоккейную команду мальчиков, чтобы растить свою сборную по этому виду спорта. Об этом сообщил начальник областного управления образования Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 30 января, передаёт корреспондент псковского агентства информации.

Напомним, возведение новой школы Пскова завершается на окраине областного центра, на территории деревни Борисовичи. Новое учебное заведение, которое станет подразделением Псковской инженерно-лингвистической гимназии, начнет работу 1 сентября 2017 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
30 января 2017
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается 4
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
30 января 2017
В Псковской области прогнозируют тёплый февраль
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
30 января 2017
Родители учеников новой школы в Пскове будут знать, что съел их ребёнок и сколько потратил
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
30 января 2017
Псковским рыбакам напоминают о правилах поведения рядом с госграницей
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова
30 января 2017
Арсений Постников: Старообрядческая община Пскова заинтересована в возвращении в пользование моленной Батова 5
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
30 января 2017
Сегодня завершается первый тур голосования за претендентов на «Народное признание - 2016»
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
30 января 2017
Земельный участок и крупногабаритную квартиру со скидкой могут купить псковичи на этой неделе
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов»
30 января 2017
Ролик о Пскове претендует на выход в финал конкурса «Россия глазами дронов» 2

Идет загрузка...