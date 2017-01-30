Открытие второго «Макдоналдса» в Пскове откладывается

13:23, 30 января 2017, ПАИ

Строительство нового торгового центра рядом с ТК «Лента» в Пскове пока что является лишь проектом без конкретных сроков реализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил автор объявления «Торговый центр, 5000 м² на Рижском проспекте» о поиске арендаторов в новый ТК, размещенного 28 января на сайте объявлений Avito в разделе «Коммерческая недвижимость».

Собеседник ПАИ отказался назвать компанию, занимающуюся данным проектом, пояснив лишь, что речь идет о совместном предприятии бизнесменов из Пскова и Санкт-Петербурга. «Это достаточно маленький проект, но интересный», - добавил он.

По его словам, разместив объявление о поиске арендаторов, партнеры таким образом предприняли «разведку в плане понимания спроса». «Если будет востребовано, если будут реальные арендаторы, то проект может быть осуществлен», - пояснил он.

Автор объявления сообщил, что в распоряжении партнеров есть земельный участок. Кроме того, проведена предпроектная работа, в частности, - созданы визуализации внешнего вида будущего торгового комплекса. Именно они иллюстрируют объявление на Avito. Собеседник ПАИ признал, что логотипы известных брендов – в частности, ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и KFC – размещены там «условно», и могут быть заменены на любые другие.