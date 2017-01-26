Псковский суд оставил без движения иск о признании событий 1993-го года госпереворотом

13:56, 30 января 2017, ПАИ

Псковский городской суд оставил без движения иск псковича Юрия Шокурова о признании событий 1993-го года государственным переворотом. Как стало известно Псковскому агентству информации, в мотивировочной части решения суда говорится, что «суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов». Кроме того, в решении суда отмечается, что «в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт». Однако в заявлении Шокурова не указано, «какие личные или имущественные права возникнут, изменятся либо прекратятся у заявителя в результате установления указанного факта».

В решении указано, что до 2 февраля Юрий Шокуров может представить в суд новое заявление, соответствующее требованием Гражданско-процессуального Кодекса РФ.

Напомним, Юрий Шокуров подал иск в суд с целью установить юридически значимый факт осуществления государственного переворота в России в сентябре—октябре 1993 года в ходе противостояния президента Бориса Ельцина с Верховным Советом и Съездом народных депутатов.

Отметим, Юрий Шокуров планировал привлечь к судебному разбирательству в качестве свидетелей в том числе некоторых псковичей, которые были свидетелями и участниками противостояния президента Бориса Ельцина и парламент.