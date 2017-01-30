Автоматизированная система учета лекарств в России станет обязательной

15:19, 30 января 2017, ПАИ

В России автоматизированная система учета лекарств сначала будет добровольной, а затем станет обязательной. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании главы Правительства РФ Дмитрия Медведева с заместителями, пишет ТАСС.

«Речь идет о примерно 350 тыс. участников оборота (лекарств), это около тысячи производителей - примерно половина отечественных, половина зарубежных; это около 100 тыс. медицинских учреждений и около 250 тыс. аптечных организаций», - обозначил А. Дворкович тех, кто будет задействован в системе учета лекарств.

По его словам, «на первом этапе система пройдет период апробации, именно поэтому это называется «эксперимент». «Участие в системе будет добровольным в течение одного года», - уточнил он.