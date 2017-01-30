Президент предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах

14:38, 30 января 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О государственной службе российского казачества», в соответствии с которым атаман войскового казачьего общества обязан будет отчитываться о доходах, расходах и имуществе. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Сведения должны подаваться в отношении самого атамана, его супруги и несовершеннолетних детей. В случае отказа, представления заведомо недостоверных или неполных сведений предусмотрено досрочное отстранение от должности.

Порядок отчетности установит глава государства, отмечается в релизе.

По решению председателя Госдумы законопроект направлен в комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.