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Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается

Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается. Об этом заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он сообщил, что ему дано задание сделать проект ремонта и реставрации кинотеатра, как и планировалось ранее, сделать его трехзальным.  Руководитель Театрально-концертной дирекции подчеркнул, что «родажи нет и не планируется, даже части акций». «Мы вернули этот кинотеатр в регион не для того, чтобы его продавать», - добавил он.

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