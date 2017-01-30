Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается. Об этом заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Он сообщил, что ему дано задание сделать проект ремонта и реставрации кинотеатра, как и планировалось ранее, сделать его трехзальным. Руководитель Театрально-концертной дирекции подчеркнул, что «родажи нет и не планируется, даже части акций». «Мы вернули этот кинотеатр в регион не для того, чтобы его продавать», - добавил он.