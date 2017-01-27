Кинотеатр «Октябрь» станет центром создаваемой в Псковской области киносети

14:38, 30 января 2017, ПАИ

В Псковской области создаётся региональная киносеть, центром которой станет кинотеатр «Октябрь» в Пскове. Пока в киносеть войдут 9 районов региона, где строятся кинотеатры, в Порхове и Себеже они уже открыты. Об этом рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Месхиев отметил, что в «Октябре» планируется сделать три зала: большой, средний и малый для совершенно разного кино. В одном из них будет организован просмотр авторского, некоммерческого кино. На втором этаже разместится информационно-туристский центр Псковской области, а под крышей - открытая площадка с видом на Кремль и выставочное пространство. Внутри и вне кинотеатра собираются открыть точки питания.

Кроме того, в «Октябрь» перейдут киноклуб Театрально-концертной дирекции, проект «Ветка» и другие проекты.

Говоря о сроках реконструкции, он выразил надежду, что в этом году удастся «подойти к завершению истории». «Я надеюсь, что к весне мы начнем какие-то работы, очень хочется, чтобы к разгару сезона, к зиме это все заработало», - сказал Дмитрий Месхиев, но подчеркнул, что пока нет определённых сроков.

Зашла речь и о внешнем виде кинотеатра. «Афиши надо снять, это безобразие, это моя ошибка, я виноват, исправлюсь», - заявил он и попросил прощения у жителей региона.