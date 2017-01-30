Индексации зарплат работников бюджетной сферы намерен добиться Псковский областной совет профсоюзов

16:05, 30 января 2017, ПАИ

Индексации зарплат работников бюджетной сферы намерен добиться Псковский облсовпроф, заявила на пресс-конференции 30 января председатель совета Ульяна Михайлова. Она напомнила, что индексация должностных окладов является базовой гарантией в сфере социально-трудовых отношений. «Это обязанность со стороны работодателя: сохранять не только зарплату, но и её покупательную способность», - отметила Ульяна Михайлова.

По её словам, речь должна идти как об индексации базовой расчётной величины оклада, так и об увеличении фондов оплаты труда. «Индексация окладов работников бюджетной сферы должна производиться ежегодно, - подчеркнула председатель облсовпрофа. - Однако в Псковской области сложилась отрицательная социальная ситуация, когда реальной индексации не происходит. Регион оперирует цифрами о росте зарплат, отчитываясь о выполнении «майских указов» президента, и включает в эти показатели все выплаты, в том числе социального характера, в том числе льготы специалистов, работающих в сельской местности. Тем не менее, говорить о реальном увеличении заработной платы не приходится. Более того, во многих случаях произошло её снижение».

«Ситуация с реальной зарплатой бюджетников Псковской области является для нас ключевой, - подчеркнула Ульяна Михайлова. - В связи с этим на заседании Президиума Псковского облсовпрофа решено поддержать требования по индексации зарплат, провести на территории региона серию пикетов и митингов, включив в этот процесс всех членов профсоюзных организаций, с тем, чтобы довести реакцию наших социальных партнеров до результата в виде индексации».

В ближайшее время облсовпроф планирует согласовать места проведения пикетов. «Будем уведомлять как положено, чтобы провести пикеты и митинги в местах максимально публичных и доступных для граждан, политических партий, общественных организаций, которые пожелают нас поддержать. Есть намерение согласовать серию пикетов на 6-9 февраля в Пскове и Великих Луках. Кроме того, в Пскове состоится митинг. Базовое требование этих мероприятий: индексация должностных окладов работников бюджетной сферы на уровень суммарной инфляции. Одновременно речь будет идти и об увеличении фондов оплаты труда», - пояснила Ульяна Михайлова.

Вместе с тем, председатель облсовпрофа подчеркнула, что профсоюзы готовы к переговорному процессу в рамках социального партнерства.

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич поддержал коллегу, обратив внимание на то, что в значительной части муниципалитетов «бюджетная сфера является основной средстводобывающей». «Нормативы, в частности жилищно-коммунальные, нам повышать не забывают, с зарплатами ситуация обратная. В отчётах об исполнении «майских указов» приводятся красивые цифры, однако реального повышения не наблюдается», - отметил Андрей Хришкевич.

По его словам, пикетами и митингами псковские профосюзы надеются привлечь внимание органов власти не только региона, но и Северо-Запада. «Если таким образом мы результата не достигнем, то у нас остаются ещё средства, чтобы добиться своего — вплоть до проведения забастовок. Хотя речи об этом пока не шло», - сообщил заместитель председателя облсовпрофа.

Председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва также указала на реальное снижение зарплат педагогических работников. «Пикеты и митинги - это не акция ради акции, а мероприятия для привлечения внимания власти к ситуации, сложившейся во всех отраслях бюджетной сферы. До 6 февраля у представителей власти ещё есть возможность вступить с нами в переговоры и обсудить сроки и порядок выхода из ситуации. Мы готовы к этим переговорам», - подчеркнула Наталья Горбачёва.

Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер заявила, что в условиях постоянного роста цен, удорожания жизни и снижения стимулирующих выплат считает неприемлемым отсутствие индексации зарплат и в 2016-м, и в 2017-м годах.

«Мы считаем необходимым констатировать, что отсутствие индексации – это прямое нарушение законодательства, такая ситуация вызывает крайне негативное отношение в трудовых коллективах. Мы понимаем, что в отчётах об исполнении «майских указов» президента указываются некие средние показатели полученных работниками денежных средств, но для достижения таких показателей сотрудникам приходится увеличивать отработанное время, количество работы. Наша областная организация активно присоединится к коллективным действиям с заявленными требованиями и в полном объёме поддержит коллег», - подытожила Анжелика Шундер.