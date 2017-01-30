В 2017 году будут проиндексированы некоторые соцгарантии и стипендиальный фонд

14:59, 30 января 2017, ПАИ

С 1 февраля в России будет проиндексирован ряд социальных гарантий. Как пишет ТАСС, об этом сообщил на совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что позднее индексация коснется и стипендиального фонда.

«На прошлом совещании мы затрагивали тему индексации страховых пенсий», - напомнил он. «Решение принято; как известно, с 1 февраля они индексируются на фактическую инфляцию прошлого года, то есть на 5,4%», - сказал премьер.

«Также будут проиндексированы и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля: это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан», - пояснил Медведев.

Кроме того, по его словам, стипендиальный фонд будет проиндексирован с 1 сентября 2017 года.

«Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены. Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 млрд рублей», - отметил глава кабмина.

В феврале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. Однако в августе правительство приняло решение заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей.