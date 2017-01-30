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Двое великолучан и пскович стали жертвами мошенников

В Пскове и Великих Луках возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 29 января в Великих Луках двум местным жителям пришли смс-сообщения о том, что их банковские карты, якобы, заблокированы. С этими гражданами связался неизвестный, который сообщил, что для разблокирования карт нужно уточнить реквизиты, и получил их. Через некоторое время с банковской карты мужчины были сняты 75 тысяч рублей, а женщина лишилась 30 тысяч рублей. Установлено, что номера телефонов, с которых потерпевшим пришли  смс-сообщения, зарегистрированы в Самарской области.

 В Пскове при осуществлении операции по купле-продаже автокресел через один из сайтов в Интернете на контакт с псковичом вышел неизвестный злоумышленник. В результате с  банковской карты  горожанина списали 20 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам проводится расследование.

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