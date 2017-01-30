Сформирован новый состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Псковской области

15:28, 30 января 2017, ПАИ

Сформирован новый состав контрольно-ревизионной службы (КРС) при Избирательной комиссии Псковской области. Его своим постановлением утвердили на заседании члены комиссии с правом решающего голоса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В состав комиссии вошли 16 человек. Среди них представители УМВД России и УФСБ России по Псковской области, Управления Пенсионного фонда РФ по Пскову, регионального Управления Минюста России, Главного финансового управления области, Северо-Западного главного управление Центрального банка России, ПАО "Сбербанк", Управления Росреестра по Псковской области, УФНС России в регионе, Счетной палаты Псковской области. Возглавил службу заместитель председателя областного избиркома Иван Патлач.

Срок полномочий контрольно-ревизионной службы составляет 5 лет.

В положении о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Псковской области отмечено, что она создана для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных нижестоящим комиссиям на подготовку и проведение выборов, за источниками поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с избирательным законодательством сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах. Ежеквартально служба обязана контролировать своевременность представления региональными отделениями политических партий сведений о поступлении и расходовании средств, их полноту и достоверность, а также правомерность платежей поступающих и израсходованных на текущую деятельность отделений партий.

В 2016 года КРС проверила финансовую деятельность почти 50 региональных отделений политических партий и установила шесть нарушений, которые были устранены. В ходе региональных избирательных кампаний прошедшего года служба контролировала 127 специальных избирательных счетов, проверяла итоговые финансовые отчёты. По выборам депутатов Госдумы ФС РФ седьмого созыва проверены итоговые финансовые отчеты пяти региональных групп и 10 кандидатов.

Добавим, что в ходе подготовки выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года КРС проверила сведения имущественного и финансового характера, наличие судимости, российского и зарубежного гражданства у 555 кандидатов, по двум установлены серьезные нарушения избирательного законодательства.