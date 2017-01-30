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Общество

Псковский филиал Академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей

5 февраля в 10:30 в псковском филиале Академии ФСИН России пройдёт день открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством филиала академии и узнают об истории и структуре образовательной организации. Гости смогут получить ответы на вопросы о специальности и направлении подготовки, по которым будет осуществляться набор в 2017 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории псковского филиала академии. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – криминалистические полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет, а также зал судебных заседаний.

Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, столовую, общежития и спортивный зал.

Псковский филиал Академии ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.

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