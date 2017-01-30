«Притяжение» Бондарчука обвинили в накрутке рейтинга на «Кинопоиске»

16:41, 30 января 2017, ПАИ

Пользователь портала «Пикабу» уличил фантастический фильм «Притяжение» Федора Бондарчука в накрутке рейтинга на сайте «Кинопоиск».

По его словам, он заметил подозрительную активность сервиса, когда зашел на «Кинопоиск», чтобы оценить фильм Бондарчука.

В ходе проверки автор записи установил, что все аккаунты, поставившие «Притяжению» наивысший балл, были зарегистрированы в один день, а других лент они не оценивали.

«Дата регистрации сегодня (27 января), оценка 10 баллов лишь одному фильму. Как же людей поразил это шедевр, раз они побежали регистрироваться на «Кинопоиске»?» — поинтересовался он.

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Напомним, фильм «Притяжение» Федора Бондарчука вышел в прокат 26 января. На данный момент рейтинг картины на «Кинопоиске» составляет 6,7.