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Общество

Депутат Псковского облсобрания принял участие в литературном конкурсе со своим стихотворением

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский вместе со своими детьми принял участие в литературном конкурсе «Я люблю Россию», который проходит в рамках одноименного межрегионального фестиваля патриотического искусства, организованного Благотворительным фондом им. Л. В. Собинова

«Друзья! Мы участвуем в литературном конкурсе «Я люблю Россию» и читаем стихотворение собственного сочинения «Посвящение 850-летию города Великие Луки». Поддержите нас лайком и просим репост», - написал парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В конкурсе объявлено две номинации: «прочтение стихов и прозаических сочинений собственного авторства» и «прочтение литературных произведений известных поэтов и писателей мира о России».

Для участия в нем необходимо записать видеоролик с прочтением стихотворения или отрывка из прозы любого автора о своей Родине длительностью не более двух минут и опубликовать его в одной из социальных сетей с хештегом #ЯлюблюРоссию2017.

Победителями будут признаны авторы видеороликов, набравших больше всего лайков. Так же будет учрежден специальный приз, обладателя которого выберет экспертный совет конкурса.

Итоги конкурса будут подведены 28 февраля. Работы принимаются до 27 февраля включительно. 

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