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Общество

Региональная конференция с участием врачей, психологов и педагогов пройдет в Пскове

Межведомственная научно-медицинская конференция на тему «Организация и практика региональной суицидологической службы» пройдет 2 февраля в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации.

В конференции примут участие главные врачи медицинских учреждений Пскова и области, медицинские специалисты в области психиатрии и наркологии, терапевты и врачи общей практики. Также к участию в совещании приглашены педагоги, психологи, специалисты правоохранительных и силовых структур, члены областной комиссии по делам несовершеннолетних и совета по демографической политике.

Экспертами выступят специалисты Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Участники конференции обсудят вопросы организации и практики региональной суицидологической службы, профилактики суицидального поведения подростков-школьников, а также тактику взаимодействия врачей-психиатров и клинических психологов при ведении пациентов в кризисном состоянии.

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