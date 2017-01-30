У предпринимателей и стартаперов Псковской области есть возможность принять участие в проекте фонда «Сколково»

17:11, 30 января 2017, ПАИ

У предпринимателей и стартаперов Псковской области есть возможность принять участие в проекте фонда «Сколково». Правительство Архангельской области, Корпорация развития региона и фонд «Сколково» объявили о старте приёма заявок на Open Innovations Startup Tour, один из этапов которого пройдет в Архангельске 10-11 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Корпорации развития Архангельской области.

«Startup Tour проходит уже в пятый раз. В 2017 году он затронет 14 городов России и СНГ. Это не только конкурс проектов, это большая образовательная программа, которая подразумевает общение с менторами и гуру бизнеса. Так, начинающие предприниматели узнают, как довести идею до проекта с высоким инвестиционным потенциалом и грамотно выстроить все бизнес-процессы на старте. Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие", - рассказали организаторы.

Одними из ключевых спикеров Startup Tour в Архангельске станут генеральный директор компании «Три А Траст» Игорь Дубинников и генеральный директор ООО «Технопарк «Сколково» Ренат Батыров.

В рамках Startup Toura в Архангельске во второй день также состоится конкурс среди проектных команд регионов СЗФО. Подача проектов возможна по трём направлениям: биомедицинский трек, индустриальный трек, информационные технологии. Подробнее о конкурсе здесь>>>.

В 2017 году Архангельск станет точкой сбора инновационных проектов из Псковской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Чтобы стать участником проекта необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте startup-tour.ru.

2. При регистрации выбрать опцию «Хочу участвовать в конкурсе».

3. Заполнить заявку и загрузить презентацию своего проекта в личном кабинете.

Прием заявок на конкурс завершается за три недели до мероприятия. Одна проектная команда может подать несколько проектов (регистрация каждого проекта индивидуальна). При прохождении отбора на Startup Tour информация об этом появится в личном кабинете заявителя.

Очный отбор в конкурсе будет проходить на второй день мероприятия в форме питч-презентаций. К презентации проекта допускается только один человек из команды. Для этого на мероприятии отводится 10 минут, из них 5 минут – презентация проекта, 5 минут – ответы на вопросы экспертов.

«Каждый раз, когда я вижу горящие глаза участников Startup Tour, я понимаю, что сам заряжаюсь их энергией. Я горжусь тем, что команда «Сколково» реализует очень важный проект, который действительно дает возможность талантливым людям из России и СНГ проявить себя и прийти к успеху гораздо быстрее. Имея опыт проживания и работы в регионе, я знаю, с какими трудностями сталкиваются местные инноваторы, однако, с радостью хочу отметить, что зачастую мне самому есть чему поучиться у практиков из региональных технопарков, поэтому я еду в Open Innovations Startup Tour 2017. В этом году список городов, где пройдет мероприятие, расширился до 14, а количество участников насчитывает 5000, и я уверен, что на этом мы не остановимся», - сказал генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров.

В июне 2017 года для финалистов регионального конкурса Open Innovations Startup Tour пройдет конкурс Startup Village, где команды смогут побороться за денежные призы в размере 3, 2 и 1 миллионов рублей. 10 финалистов Startup Village примут участие в очном отборе в корпоративные акселераторы GenerationS, который проводит Российская венчурная компания.