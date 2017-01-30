Почта России завершила доставку пенсионерам выплат в 5 тысяч рублей

17:39, 30 января 2017, ПАИ

С 13 по 28 января, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организовала доставку единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. В январе ее получили около 15 млн пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации. В Псковской области почта доставила единовременную выплату почти 100 тысячам пенсионеров.

«Благодаря взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и ответственной работе почтовиков выплаты во всех филиалах были доставлены в установленные сроки, - отметили в пресс-службе. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату независимо от того, где они находились в дни доставки. Чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале».

Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщить свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно узнать на официальном сайте Почты России.