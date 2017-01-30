0
21:47
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
21:20
Квартирный футбол
20:36
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
18:24
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается
17:40
Школу творческого роста открыла дизайнер Алина Герман в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:03
В Пскове состоялось торжественное открытие проекта дизайнера Алины Герман «Большое будущее»
16:44
В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин
Еще новости
Общество

Почта России завершила доставку пенсионерам выплат в 5 тысяч рублей

С 13 по 28 января, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организовала доставку единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. В январе ее получили около 15 млн пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации. В Псковской области почта доставила единовременную выплату почти 100 тысячам пенсионеров.

«Благодаря взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и ответственной работе почтовиков выплаты во всех филиалах были доставлены в установленные сроки, - отметили в пресс-службе. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату независимо от того, где они находились в дни доставки. Чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале».

Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщить свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно узнать на официальном сайте Почты России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
30 января 2017
Кадр псковского фотографа растиражируют по всем миру в рамках проекта Apple (ФОТО, ВИДЕО)
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
30 января 2017
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается
30 января 2017
Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается
Школу творческого роста открыла дизайнер Алина Герман в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 января 2017
Школу творческого роста открыла дизайнер Алина Герман в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове состоялось торжественное открытие проекта дизайнера Алины Герман «Большое будущее»
30 января 2017
В Пскове состоялось торжественное открытие проекта дизайнера Алины Герман «Большое будущее»
В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин
30 января 2017
В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин
Индексации зарплат работников бюджетной сферы намерен добиться Псковский областной совет профсоюзов
30 января 2017
Индексации зарплат работников бюджетной сферы намерен добиться Псковский областной совет профсоюзов 2
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается
30 января 2017
Дмитрий Месхиев: Продавать псковский кинотеатр «Октябрь» никто не собирается 5

Идет загрузка...