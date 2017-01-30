0
21:06
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
13:29
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
11:52
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
17:49
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
09:10
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
18:04
Прилетит не вдруг волшебник
17:15
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Еще новости
Происшествия

В Пскове будут судить водителя, который летом столкнулся с поездом

Перед судом предстанет пскович, который летом 2016 года на своём автомобиле столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гражданин обвиняется в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району в январе окончил расследование данного уголовного дела, получившего широкий общественный резонанс. Напомним, 3 июня 2016 года мужчина на автомобиле ИЖ двигался по автодороге Подберезье – Выставка – Соседно в направлении  железнодорожного переезда, оборудованного светофором и соответствующими дорожными знаками. В это время по нему следовал железнодорожный  состав. Причем, водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он не убедился в безопасности дальнейшего движения по переезду и без остановки на запрещающий красный сигнал светофора выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с одним из вагонов. В результате ДТП здоровью пассажира был причинен тяжкий вред.

Более того, этот же мужчина 29 ноября 2016 года снова сел за руль автомобиля, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии его остановили сотрудники ГИБДД у деревни Трубниково Псковского района. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, то есть не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица, что в соответствии с примечанием пункта 2 к статье 264 УК Российской Федерации также расценивается как управление автомобилем в состоянии опьянения. Таким образом, водитель своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное статьей  264.1 УК Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
30 января 2017
В деревне Кирово Псковского района произошло возгорание в жилом доме
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте
28 января 2017
В Пскове поймали похитителя парфюмерии из магазина на Рижском проспекте 3
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО)
28 января 2017
На месте смертельного ДТП в Псковском районе работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД (ФОТО) 5
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
26 января 2017
380 килограмм гашиша и 28 килограмм метамфетамина обнаружили Псковские таможенники в 2016 году
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
24 января 2017
Пограничники спасли тонущих в Гдовском районе рыбаков на снегоходе
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
22 января 2017
Пострадавшего на пожаре в Дновском районе ребенка вертолетом отправили в ожоговый центр Санкт-Петербурга
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома
22 января 2017
Псковская полиция ищет подростка, неоднократно уходившего из дома 1
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове
22 января 2017
Автомобиль Chevrolet Captiva врезался в столб на улице Труда в Пскове 2

Идет загрузка...