В Пскове будут судить водителя, который летом столкнулся с поездом

16:21, 30 января 2017, ПАИ

Перед судом предстанет пскович, который летом 2016 года на своём автомобиле столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, гражданин обвиняется в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району в январе окончил расследование данного уголовного дела, получившего широкий общественный резонанс. Напомним, 3 июня 2016 года мужчина на автомобиле ИЖ двигался по автодороге Подберезье – Выставка – Соседно в направлении железнодорожного переезда, оборудованного светофором и соответствующими дорожными знаками. В это время по нему следовал железнодорожный состав. Причем, водитель управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он не убедился в безопасности дальнейшего движения по переезду и без остановки на запрещающий красный сигнал светофора выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с одним из вагонов. В результате ДТП здоровью пассажира был причинен тяжкий вред.

Более того, этот же мужчина 29 ноября 2016 года снова сел за руль автомобиля, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии его остановили сотрудники ГИБДД у деревни Трубниково Псковского района. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, то есть не выполнил законного требования уполномоченного должностного лица, что в соответствии с примечанием пункта 2 к статье 264 УК Российской Федерации также расценивается как управление автомобилем в состоянии опьянения. Таким образом, водитель своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК Российской Федерации.