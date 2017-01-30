В школах Пскова 19 классов закрыты на карантин

16:44, 30 января 2017, ПАИ

19 классов в семи школах Пскова закрыты на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление образования администрации города. Решение о карантине принимается на срок до 7 дней при заболеваемости свыше 20% школьников в этих классах.

Девять классов, в которых вынужденная пауза в обучении была объявлена 25 января, выйдут на обучение завтра, 31 января. Еще девять - 2 февраля, и один класс - 3 февраля.

Как пояснили в муниципальном Управлении образования, карантин объявлен в классах младшего и среднего звена. С этой недели мониторинги заболеваемости ОРВИ и гриппом проводятся в ежедневном режиме