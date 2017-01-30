140 человек приняли участие в турнире «День стайера» в Пскове

16:27, 30 января 2017, ПАИ

В Пскове в бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» прошел «День стайера» - Чемпионат и Первенство Псковской области по плаванию на стайерских дистанциях, посвящённые памяти известного руководителя Псковской области Виталия Пушкарёва. Всего в соревнованиях приняли участие 140 спортсменов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Одной из целей проведения соревнований был отбор кандидатов в сборные команды области для участия во всероссийских соревнованиях.

На дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем определялись победители в двух возрастных группах: 1999-2002 и 2003-2005 годов рождения. В младшей возрастной группе среди девушек на дистанции 800 метров победила Екатерина Исакова, на дистанции 1500 метров - Елизавета Рубчихина. Среди юношей победителем соревнования на обеих дистанциях выиграл Артём Савельев.

В старшей возрастной группе среди девушек абсолютным победителем стала кандидат в мастера спорта Полина Савельева. Среди юношей на дистанции 800 м вольный стиль самым быстрым оказался кандидат в мастера спорта Андрей Морозов, на дистанции 1500 метров - кандидат в мастера спорта Алексей Воробьёв.

В ходе соревнований 8 обучающихся в СДЮСШОР по плаванию «Барс» выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.