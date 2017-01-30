Жителям Пыталово рассказали о причинах пожаров в жилом секторе

17:05, 30 января 2017, ПАИ

30 января отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области провел профилактический рейд в жилом секторе Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Рейд прошёл совместно с заместителем главы администрации города Пыталово, участковым уполномоченным полиции и главным редактором газеты «Наша Жизнь». Целью данного мероприятия стала работа с населением по разъяснению требований пожарной безопасности.

В ходе рейда провели беседы с жителями города, по мерам пожарной безопасности проинструктировали 15 человек, распространили более 25 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В рамках проведённого инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории района, рассматривались основные причины пожаров в жилом секторе.