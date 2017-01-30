Яблоки и сливки из Белоруссии вернули отправителю с границы в Псковской области

17:26, 30 января 2017, ПАИ

С границы в Псковской области вернули в Белоруссию партию яблок и сливок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Партию свежих яблок весом 600 килограммов ввозили из Белоруссии через контрольный пункт (Невельский район). Причиной запрета на дальнейшую транспортировку груза по России стало отсутствие фитосанитарного сертификата.

На российско-белорусском участке границы в деревне Долосцы Себежского района было приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего из Белоруссии в адрес компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, 15,145 тонны сливок пастеризованных для промышленной переработки. Они были изготовлены на ООО «Туровский молочный комбинат» в Белоруссии.

Товар сопровождался оригиналом ветеринарного сертификата Таможенного союза формы 2 серия BY № 03-00161637 от 29.01.2017. Провоз груза запретили в связи с отсутствием в аттестованном виде деятельности предприятия, включенного в Реестр предприятий Таможенного союза в качестве предприятия по производству сыров, сведений о производстве сливок пастеризованных для промышленной переработки на территории Евразийского экономического союза.