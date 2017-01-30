Псковский бизнес-инкубатор набирает новых резидентов

17:49, 30 января 2017, ПАИ

МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» объявил о начале 31-го конкурса бизнес-планов на предоставление в аренду четырех нежилых помещений площадью 22,5 кв. м., 31,6 кв. м., 19,1 кв. м. и 11,9 кв. м. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Принять участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатора могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Пскове. С момента регистрации должно пройти не более трёх лет. Заявку на участие и необходимый пакет документов можно предоставить по адресу: Набережная реки Великой, дом 6, кабинет 27.

Подача заявок заканчивается 27 февраля в 13:00. Итоги конкурса будут объявлены 1 марта в 11:00.

Конкурсную документацию можно найти на сайте Псковского бизнес-инкубатора.

Отметим, в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» подтвердить принадлежность конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП) может только наличие данных об СМП в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.