Мошенники собирают деньги от имени дома престарелых из Псковской области

18:00, 30 января 2017, ПАИ

Мошенники собирают в Интернете деньги от имени администрации Новосельского дома интерната для престарелых и инвалидов (Стругокрасненский район). Об этом сообщила председатель Псковского регионального Союза женщин России Наталья Никифорова на своей странице в Facebook. Наталья Никифорова связалась с директором учреждения Юлией Васильевой, которая оказалась не в курсе ситуации и пообещала разобраться с «благотворителями».

«Человек - добрый, отзывчивый, принимающий все близко к сердцу. В этом году социальному учреждению исполняется 25 лет. Только что позвонила ей, ведь ситуация касается ее учреждения. Наткнулась в интернете на одну из ссылок, одна из них поведала мне, что Новосельский дом престарелых нуждается в помощи. Указаны телефоны, четыре адреса с реквизитами, куда перечислять деньги. Расстроенная Юлия Валентиновна благодарит за звонок и планирует сейчас звонить по телефонам, чтобы разбираться с «благотворителями», - написала Наталья Никифорова в соцсети.