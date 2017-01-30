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Мошенники собирают деньги от имени дома престарелых из Псковской области

Мошенники собирают в Интернете деньги от имени администрации Новосельского дома интерната для престарелых и инвалидов (Стругокрасненский район). Об этом сообщила председатель Псковского регионального Союза женщин России Наталья Никифорова на своей странице в Facebook. Наталья Никифорова связалась с директором учреждения Юлией Васильевой, которая оказалась не в курсе ситуации и пообещала разобраться с «благотворителями».

«Человек - добрый, отзывчивый, принимающий все близко к сердцу. В этом году социальному учреждению исполняется 25 лет. Только что позвонила ей, ведь ситуация касается ее учреждения. Наткнулась в интернете на одну из ссылок, одна из них поведала мне, что Новосельский дом престарелых нуждается в помощи. Указаны телефоны, четыре адреса с реквизитами, куда перечислять деньги. Расстроенная Юлия Валентиновна благодарит за звонок и планирует сейчас звонить по телефонам, чтобы разбираться с «благотворителями», - написала Наталья Никифорова в соцсети. 

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