Первый тур голосования за кандидатов на «Народное признание» завершился, но отправка кодов тем, кто их еще не получил, продолжается

18:24, 30 января 2017, ПАИ

Сегодня, 30 января, в 18:00 остановлен первый тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2016». Тем не менее, отправка кодов для подтверждения голосования будет продолжена до 17:00 31 января. Они будут отправлены тем, кто уже проголосовал ранее, но пока не получил код по электронной почте от редакции. Задержка связана с большим количеством обращений от абонентов сотовых операторов МТС и «Билайн», блокирующих SMS с кодами.

На странице голосования работает форма для активации ранее поданных голосов путём ввода номера телефона и кода подтверждения. Таким образом, результаты первого тура и тройки финалистов в каждой из номинаций будут определены завтра, после 17:00.

Напомним, что в этом году в 11 номинациях премии представлены 104 претендента на награду. Во второй тур голосования выходят кандидаты, набравшие большинство голосов в своей номинации в первом туре.

Учредителями награды являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.