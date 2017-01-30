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Общество

Минздрав: антитабачная концепция не предполагает ограничения продажи табака

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева заявила, что антитабачная концепция не предполагает принятие закона, ограничивающего продажу табака.

Скворцова уточнила, что ограничения продажи табака для отдельных возрастных групп могут привести к развитию нелегальной торговли. «Поэтому нет задачи вводить какие-то ограничения, тем более такие одиозные. Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией, чтобы влиять на общественное сознание. Чтобы доводить до людей, что это возможно»,— цитирует министра здравоохранения ТАСС. По ее словам, в закон эта концепция не превратится. Вероника Скворцова также отметила, что сейчас Минздрав получает замечания на проект антитабачной концепции от федеральных органов исполнительной власти и рассмотрит их до конца года.

Напомним, «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» предполагает кратное увеличение акцизов, расширение перечня свободных от курения мест и введение обезличенной пачки сигарет. Как сообщалось, против предложения ведомства уже выступили Минфин, Минпромторг и Минэкономики.

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