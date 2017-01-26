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Политика

Горбачёв положительно оценил разговор Путина и Трампа

Экс-президент СССР Михаил Горбачев приветствует разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Очень хорошо, что такой разговор состоялся. Разумеется, у нас может быть только общее представление о его содержании», — сказал он.

Однако Горбачев добавил, что, судя по информации в СМИ, была затронута довольно широкая повестка дня. «Я это приветствую», — подчеркнул политик.

По его словам, он многократно призывал возобновить диалог между Россией и США по всем вопросам — глобальным, региональным, двусторонним.

«Кажется, сейчас такой диалог начинается», — добавил экс-президент СССР.

Ранее Горбачев в статье журнала Time заявил, что России и США необходимо «возобновить политический диалог» и выйти из ситуации ядерной угрозы.

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