Квартирный футбол

21:20, 30 января 2017, ПАИ

В конце января Псков всколыхнуло сообщение молодой женщины, рассказавшей в социальной сети о том, как она лишилась уже оплаченной квартиры. Попытавшись разобраться в ситуации Псковское агентство информации выяснило, что этот случай отнюдь не единичен. В областном центре, где, казалось бы, давно уже не было громких скандалов вокруг «обманутых дольщиков» нашлось множество людей, так или иначе пострадавших при покупке квартир у известного предпринимателя, действующего от имени разных компаний. Подробности – в расследовании ПАИ.

«Мы со Златой остались без квартиры!»

Пост отчаяния в соцсети «ВКонтакте» Ирины Кирилловой за последние несколько дней журналистам Псковского агентства информации переслали десятки самых разных людей – уже после того, как сама Ирина обратилась в редакцию. Её сообщение в соцсетях начинается словами «Друзья! И друзья друзей! Мы со Златой остались без квартиры! Прошу всех о помощи, чтобы придать огласке свою проблему!»

В 2016 году женщина решила купить квартиру для себя и своей маленькой дочки на улице Венская в жилом комплексе «Европа». Это совместный проект федерального Фонда развития жилищного строительства, выделившего землю, и известного в городе застройщика – группы компаний ПИК, возглавляемой бывшим главой и сити-менеджером Пскова, бывшим вице-губернатором, а ныне депутатом Псковского областного Собрания Яном Лузиным.

Однако приобрести жильё женщина решила не у застройщика, а у субподрядчика – зарегистрированного лишь весной 2015 года ООО «Строй-СА», торговавшего жильём по ценам значительно ниже рынка. Так, квартиру, аналогичную той, что в ПИКе стоила 2,2 млн рублей, он продавал 1,6 млн. Ирина утверждает, что доверилась этой компании, так как её рекомендовал родственникам женщины знакомый, работающий в сфере строительного надзора. Кроме того, доверия прибавляло покупательнице то, что офис субподрядчика находился на Вокзальной, 20 – в одном здании с некоторыми службами холдинга ЛУГ, частью которого является компания-застройщик.

Квартиры в доме застройщика субподрядчик должен был получить в качестве части оплаты своих работ. Однако ООО «Строй-СА» решило начать продавать квартиры, ещё не выполнив свою часть работ и, соответственно, не получив права на недвижимость.

В результате Ирина Кириллова заключила с субподрядчиком в апреле 2016 года два договора: предварительный о купле-продаже на квартиру № 79 в доме № 2 по улице Венской и о беспроцентном займе. В общей сложности она, по ее словам, отдала 1,6 млн. Уступить сами права требования на квартиру «Строй-СА» обязался не позднее 15 июня 2016 года, чего в итоге так и не произошло.

Тем не менее, беззаботная покупательница получила ключ от квартиры и затеяла в ней ремонт. Работы приближались к концу, но прямо накануне Нового года, 29 декабря, женщину попросили немедленно освободить помещение, которое сразу после исполнения требований опечатали.

В тот же день женщина поехала в офис застройщика, компании ПИК, где ей сообщили, что «Строй-СА» свои обязанности не выполнил, поэтому договора с ним расторгаются. Однако Ирину уверили, что, поскольку у неё сделан ремонт, её квартира находится в некоем приоритетном списке квартир, которые застройщик всё же планировал передать подрядчику – «Строй-СА» - в качестве расчёта за работы по строительству другого дома, уже на улице Инженерной. Якобы, таких «приоритетных» квартир было около 10, а вот с остальными, которые компания «Строй-СА» успела реализовать, дела обстояли гораздо хуже.

Но приехав в офис застройщика 23 января, женщина вдруг узнала, что за её квартиру другие покупатели уже внесли аванс...

«Я думала, что в Пскове уже все слышали про этого товарища»

«Все вопросы по квартире решал Лилица Александр Иванович (достаточно известный здесь человек). Подписывал все договора Филимонов Алексей Олегович», – написала Ирина Кириллова в своём резонансном посте.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, единственным учредителем и директором «Строй-СА» – предприятия с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей – является Андрей Николаевич Семёнов. Между тем фактически все участники этой истории прямо говорят, что конечным бенефициаром компании и человеком, принимавшим решения, был г-н Лилица. А Семёнов, якобы, является его водителем. Проверить фактический род занятий г-на Семёнова ПАИ не удалось – он не ответил ни на один звонок редакции. Не удалось нам связаться с Александром Лилицей – человеком, известным прежде всего в качестве экс-президента единственного профессионального псковского футбольного клуба, в разные годы носившего названия «Машиностроитель», «Псков» и «Псков-2000».

Между тем, нынешняя ситуация, в которой мелькает имя Лилицы, вызывает стойкое ощущение дежавю.

Летом 2015 года на сайте губернатора Псковской области Turchak.ru появилось обращение некоей Елены, которая писала, что приобретала квартиру в доме 108/62 по улице Инженерной (застройщиком также выступала компания холдинга ПИК) по договору уступки права собственности с подрядчиком – ООО «Строительная компания «Уют», директором которой, по данным ЕГРЮЛ был Александр Васильевич Захаров [это имя появится и в нынешней истории – ПАИ], а учредителями – как раз Александр Лилица и Алексей Филимонов. Последний при этом подписывал договор как исполнительный директор. Надо ли говорить, что женщина жаловалась на то, что квартиру ей так и не отдали и денег к моменту обращения не вернули?

Ещё раньше – в 2013 году – в СМИ попала история с обманутыми приобретателями квартир в доме № 15 по улице Народная. Там также фигурировала компания г-на Лилицы (она называлась «СтройКомфорт-плюс»), которая выступала подрядчиком, и были люди, которые решили купить квартиры у этой фирмы, а не у компании-застройщика. «СтройКомфорт-плюс» не получил от застройщика в рамках оплаты за работу квартиры, которые уже успел продать, и их покупатели в результате остались без оплаченного жилья.

Судебные тяжбы между подрядчиком и застройщиком длились несколько лет, в процесс, по сведениям ПАИ, вмешивались даже региональные власти, и в результате как минимум большинство пострадавших (а их было более 10) квартиры или хотя бы деньги всё-таки получили. Хотя жалоба некоей Натальи Матвеевой на то, что компания Лилицы не исполнила предварительный договор купли-продажи и договор беспроцентного займа, так и не предоставив ей квартиру на Народной, 15 и не вернула деньги, на сайте Turchak.ru датирована апрелем 2016 года.

Про историю с квартирами в доме на Народной сейчас вспомнили многие. Вот один из отзывов на сообщение Ирины Кирилловой: «Читая эту историю, я переполнена злостью и гневом! Когда уже наконец найдется управа на мошенников, оставляющих людей, которые отдают, порой свои последние сбережения, без копейки денег и без крыши над головой?! [...] Это уже далеко не первый дом в Пскове с обманутыми дольщиками жилья! Судебные тяжбы ни к чему не приводят! Если бы дело о обманутых дольщиках дома на улице Народной, 15 (собственно, с этого дома и потянулась вереница обманутых граждан с перепроданными по второму кругу квартирами) в городе Пскове было бы должным образом исследованно и виновные понесли наказание, квартиры перестали бы перепродаваться по второму кругу уже и в других домах города!».

Немало и тех, кто обратил внимание на фамилию Лилицы в этой истории: «Как только прочитал в первых строках фамилию Лилица - мне стало примерно понятно о чем пост...»; «Сколько ж ещё людей поверят этому Лилице!!! Я думала, что во Пскове уже все желающие купить квартиру слышали про этого товарища», «Такие ситуации с г-ном Лилицей были в прошлом, только тогда его ООО-шки по другому назывались. [...] В прошлый раз, он людям обещал все выплатить и понемногу обещанное исполнял, и людям не было выгодно «сажать его», сейчас полагаю он не выкрутится»....

В целом, удивительно, какой небывалый для Пскова отклик получила запись Ирины в количественный показателях: к 13:00 30 января – то есть через 5 с небольшим дней после публикации поста – у него было почти 4200 лайков и более 3100 репостов. Такой резонанс говорит о том, что эта история глубоко тронула очень многих псковичей.

Однако женщина публиковала свою историю не только для привлечения внимания к своей беде. Одним из мотивов был поиск других потерпевших для организации коллективных действий. И товарищи по несчастью очень быстро нашлись, после чего стало понятно – это по-настоящему большая история.

«По Венской 2 и 6 – 25 опечатанных квартир»

«На сегодняшний день мы обошли квартиры по адресам: Инженерная 118, Инженерная 114 [это 12-й микрорайон Пскова, комплексное освоение которого также вела компания ПИК – ПАИ] – опечатанных квартир обнаружено не было, по Венской 2 и Венской 6 - 25 опечатанных квартир. По Венской 1 и 6 – обход сделать не удалось. Но пострадавших очень много, к нам обратились и с Инженерной 114 и 110, очень много с улицы Пражской», – рассказала Псковскому агентству информации ещё одна пострадавшая в этой истории, Елена Мануйлова.

Она с мужем в 2016 года начала планировать переезд в Псков из Североморска (Мурманская область). Продали там свою однокомнатную квартиру, собирались взять кредит и начали искать варианты на вторичном рынке. Однако тут на глаза женщине попалось объявление о срочной продаже за 1 млн 550 тысяч рублей двухкомнатной квартиры в доме №114-Б на улице Инженерной. По указанному в объявлении телефоне риэлторы объяснили, кто квартиру продаёт подрядчик [тот самый «Строй-СА»] и только за наличные, так как ему срочно нужны деньги, чтобы расплатиться с рабочими. Знакомый пары из Североморска осмотрел квартиру, и уже на следующей день женщина с ребёнком вылетела в Псков для заключения сделки.

«Риэлтор отвела нас к юристу для заключения предварительного договора (на улице Труда, 58, кабинет в одном помещении с парикмахерской). Заключала с нами договор юрист подрядчика ООО «Строй-СА» Иванова Анастасия, так как на тот момент юрист Филимонов Алексей был в отъезде (обычно всеми договорами занимался он), – протокольно вспоминает женщина. – Договор заключали 9 июля 2016 года. До 31 августа, по договору, мы должны были заключить договор уступки прав или договор участия в долевом строительстве. После оформления договора я отдала 100 тысяч рублей Ивановой А. А., получила от нее квитанцию на эту сумму. На следующий день 10 июля, по договору я должна была отдать наличными 150 тысяч рублей, их я отдала лично Лилице Александру Ивановичу, получила от него квитанцию на эту сумму. Оставшуюся сумму я переводила на счет ООО «Строй-СА». 11 числа мне был вручен ключ от квартиры. После того, как все обязательства по договору с моей стороны были выполнены, я со спокойной душой улетела в Мурманск готовиться к переезду».

Продолжение истории тут было типичным – разве что в этом случае г-н Лилица не разрешил покупателям начать делать ремонт, позволив лишь занести вещи для хранения, а потом обещая косметический ремонт силами рабочих его предприятия в качестве компенсации за долгое ожидание.

«В конце декабря 2016 года мы обратились к юристу и узнали, что не мы одни такие, что уже идут суды со «Строй-СА», лежат заявления в правоохранительных органах... Мы написали претензию на «Строй-СА» о заключении с нами договора в течении месяца, ее принял Филимонов А. О. 26 декабря (и по сегодняшний день с нами никто не заключил договор и ответа на нашу претензию не было), – рассказала Елена Мануйлова. – 19 января мы с нашим юристом посетили офис ПИК, нас приняла Сибилькова Светлана Сергеевна. Выслушав нас, она сказала, что её посетили уже 30 человек с такой же проблемой, проверила, есть ли подрядный договор на нашу квартиру: действительно он существовал... Она сказала, что ПИК собирается расторгать подрядные договора с ООО «Строй-СА», т.к. они выполняют работы очень медленно, что за январь они выполнили работ только на 1 млн рублей. [...] Лилица то берет трубку, то не берет, кормит завтраками. Юрист Филимонов сказал, что уволился. Юрист Иванова сказала, что уволилась еще в сентябре, плохо рассталась с Александром Ивановичем, он не заплатил... Удалось записать один разговор между Ириной Кирилловой и Лилицей, в котором он рассказывает, что действительно со «Строй-СА» расторгнуты все договора, но заключены новые на фирму «Евростройпроект», принадлежащую его родственнику, что работы будут вестись от той фирмы...».

В распоряжении редакции ПАИ есть аудиозапись упомянутой беседы Ирины Кирилловой с Александром Лилицей. Компания «Евростройпроект», о которой говорится здесь (в свете истории конкретно с домом № 2 по улице Венская) – такой же, как и «Строй-СА», субподрядчик генерального подрядчика – ООО «Новая строительная компания» («НСК»). Возглавляет «Евростройпроект» тот самый Александр Захаров, который был директором уже упоминавшейся «Строительной компании «Уют».

Как бы то ни было, уже сейчас понятно, что пострадало не меньше 30 семей. Их хватило бы, чтобы заселить целый многоквартирный дом. Хватит ли возможностей у подрядчика в сложившихся условиях выполнить обязательства перед всеми ними – большой вопрос.

Между тем полиция уже получила заявления некоторых из пострадавших и начала по ним проверку.

«Являются собственностью застройщика»

В компании ПИК, которая входит в группу компаний ЛУГ, ПАИ также заявили, что уже обратились в правоохранительные органы по поводу всей этой истории.

Суть официального комментария компании исчерпывающе характеризуется юридически точной фразой: «Не отработанные подрядчиком квартиры являются собственностью застройщика, и только он вправе распорядиться ими по собственному усмотрению в соответствии с действующим законодательством».

В компании отметили, что «в настоящее время участились случаи недобросовестного поведения некоторых подрядчиков, которые осуществляют работы, связанные со строительством многоквартирных жилых домов, застройщиками которых, являются юридические лица, входящие в холдинг группы компаний ЛУГ. Такие подрядчики заключали с застройщиком договоры подряда. В соответствии с порядком оплаты по таким договорам установлено, что расчет происходит путем заключения с подрядчиком договоров долевого участие в строительстве, либо уступки прав требования в соответствии с ФЗ № 214, но только после выполнения определенного объема работ, что должно подтверждаться подписанными между сторонами актами выполненных работ. Впоследствии данные квартиры регистрируются в управлении Росреестра по Псковской области.

Однако, ещё до выполнения работ по договорам и до передачи в установленном выше порядке квартир, подрядчик, либо некое агентство недвижимости, берут с граждан денежные средства и обещают заключить основной договор после отработки квартир.

На практике, получается, что подрядчик не выполняет работы по договорам подряда, и квартиры ему, соответственно, застройщиком не передаются. Законные права у подрядчика (агента) на такие квартиры не возникают».

При этом в компании выразили беспокойство сложившейся ситуацией и сообщили, что уже направили обращение в правоохранительные органы.

Представители группы компаний ЛУГ рекомендовали потенциальным покупателям «либо требовать от подрядчика правоустанавливающий документ на квартиру, удостоверенный управлением Росреестра по Псковской области, либо обращаться непосредственно к застройщику по вопросам приобретения квартир». «Достоверную информацию о наличии квартир, в том числе и отработанных подрядчиками, вы можете получить только в офисах застройщика», - пояснили они.

Увы, ни в одном известном нам случае в этой истории обращений к застройщику с целью выяснить, выполнил ли подрядчик свою работу и получил ли за неё квартиры, не было...

Из всех представителей «Строй-СА» ПАИ удалось связаться только с Алексеем Филимоновым, который рассказал, что принимал деньги от покупателей квартир по доверенности и не занимался учётом договоров, поэтому не в состоянии оценить, сколько человек могут оказаться пострадавшими.

Также он подтвердил, что более не работает с Александром Ивановичем Лилицей: «Фирма сейчас занимается работами в Новгороде, а у меня маленький ребёнок и я не захотел уезжать – это первое. Во-вторых, начались проблемы, все мне звонят, мне не понравилась эта ситуация, поэтому уволился».

Однако г-н Филимонов отметил, что ранее у компаний г-на Лилицы не было неисполненных обязательств перед покупателями квартир по договорам переуступки прав и договорам займа: «Договора-то такие были, но до этого времени проблем с ними не было. По «Уюту» не было таких проблем, чтобы кто-то что-то не получил. Во всяком случае, я не знаю о таких случаях. Проблемы с задержками – были, да. Но на моей памяти все свои квартиры получали». В нынешней ситуации, добавил он, «насколько я знаю, вопрос решается. Люди должны получить либо квартиры, либо деньги», - уверен Филимонов. Впрочем, представители компании ПИК эту уверенность не разделяют, учитывая, что новых подрядов у компании г-на Лилицы от застройщика нет.

При этом и сам Александр Лилица, избегающий контактов с теми, кто звонит ему с неизвестных номеров, продолжает поддерживать связь с обманутыми покупателями. По их свидетельству, когда общение с ним не ведётся в ультимативной форме, он продолжает обещать, что ситуация вскоре разрешится...

Псковское агентство информации будет следить за развитием ситуации и готово предоставить возможности для публикации позиций всем сторонам, которые не были представлены в данной статье.