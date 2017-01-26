Швейцарская деревня ввела собственную валюту

19:51, 30 января 2017, ПАИ

В швейцарской деревне Ле-Дьяблере ввели собственную валюту под названием исенау, чтобы накопить средства на новый фуникулер. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает BBC News.

Фонд защиты интересов Исенау, названный в честь располагающегося в горах над Ле-Дьяблере горнолыжного курорта, отчеканил 50 тысяч монет. До апреля местные магазины и рестораны будут принимать их наряду с настоящими деньгами по курсу 10 швейцарских франков (около 600 рублей) за штуку.

«Кто-то покупает сыр, стоящий 10 франков, и расплачивается 20-франковой купюрой, — объяснил владелец сырного магазина Люсьен Мореро (Lucien Morerod) сайту Swissinfo.ch. — Мы спрашиваем, не хочет ли он получить в качестве сдачи монету исенау». Если турист решит потратить ее, ему придется сделать это в Ле-Дьяблере. Авторы затеи считают, что это окажет положительное влияние на экономику деревни.

Член Фонда Жан-Мари Шлебиц (Jean-Marie Schlaubitz) утверждает, что временная валюта «гальванизировала» местных жителей. Конечной целью акции является сбор 250 тысяч франков, которые необходимы для покупки фуникулера. Сейчас лыжники добираются до курорта на устаревшем четырехместном подъемнике, который действует с 1953 года.

В 2015 году сообщалось, что подмосковный суд запретил выпуск и оборот «колионов», самодельной валюты, которую выпустил егорьевский фермер Михаил Шляпников для расчетов со своими покупателями.