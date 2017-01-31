Минздрав заявил о специальном плане действий по снижению детской смертности

10:23, 31 января 2017, ПАИ

Минздрав разработал специальный план действий по снижению детской смертности для каждого региона. Об этом сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Одно из направлений — снижение младенческой смертности. Мы об этом докладывали в последние годы. По предварительным данным, за 12 месяцев 2016 года показатели у нас составляют 5,9 на 1000 родившихся живыми. Этот показатель соответствует среднему показателю по европейскому региону, но пока еще несколько выше, чем, скажем, в странах Евросоюза. Там показатель около 4,5», — сказала Скворцова по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о мерах по повышению рождаемости.

Глава ведомства рассчитывает, что с вводом новых перинатальных центров в 2017 году этот показатель удастся снизить.