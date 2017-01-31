Минздрав заявил о специальном плане действий по снижению детской смертности
Минздрав разработал специальный план действий по снижению детской смертности для каждого региона. Об этом сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает ТАСС.
«Одно из направлений — снижение младенческой смертности. Мы об этом докладывали в последние годы. По предварительным данным, за 12 месяцев 2016 года показатели у нас составляют 5,9 на 1000 родившихся живыми. Этот показатель соответствует среднему показателю по европейскому региону, но пока еще несколько выше, чем, скажем, в странах Евросоюза. Там показатель около 4,5», — сказала Скворцова по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о мерах по повышению рождаемости.
Глава ведомства рассчитывает, что с вводом новых перинатальных центров в 2017 году этот показатель удастся снизить.