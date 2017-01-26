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Политика

МЭР разработало чек-листы для проверки бизнеса

Минэкономразвития направило в Правительство проект постановления, утверждающего требования к разработке чек-листов для проверки малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте министерства.

«Проверочные листы — новый инструмент для большинства видов контроля, предусматривающий проведение плановых проверок с использованием утвержденных списков вопросов. Данные списки разрабатываются и утверждаются в рамках вида контроля (надзора)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инспектор во время проверки предпринимателя будет вносить в форму проверочного листа ответы на вопросы, которые должны однозначно показать, соблюдаются ли требования, которыми проверка вызвана.

В МЭР отметили, что принятие данного проекта станет важным шагом для реализации программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Она направлена в том числе на снижение уровня административной нагрузки на предпринимателей со стороны контролеров, пишет Газета.ру.

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