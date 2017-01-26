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Политика

Указ Трампа повлиял на порядок выдачи американских виз россиянам

Посольство США в России изменило порядок выдачи американских виз российским гражданам. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости.

Теперь при повторном обращении за визой необходимо будет пройти собеседование, если со времени окончания срока действия предыдущего разрешения на въезд прошло более 12 месяцев. Такие изменения вступили в силу в связи с указом президента США Дональда Трампа, ужесточающим иммиграционную политику Соединенных Штатов.

Политический лидер подписал 27 января документ, который обязывает Госдепартамент США отменить нормы, разрешающие в ряде случаев не проходить собеседование перед получением визы. Ранее если гостевая или туристическая виза в Соединенные Штаты заканчивалась, то при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев не обязательно было посещать посольство.

Заявитель просто мог выслать паспорт с курьером. Консульский работник сам определял, нужно ли в конкретном случае личное интервью.

Однако после вступления в силу упомянутого указа Трампа Госдепартамент потребует собеседования для получения визы почти для всех заявителей. Исключение составят дипломаты, а также ряд других категорий официальных лиц, соискатели в возрасте до 14 лет или старше 79 лет, или те, кто ранее подавал заявление на визу той же категории, что истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев.

«Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее в понедельник стало известно, что французская авиакомпания Air France сняла с рейсов в США 21 пассажира из стран с преимущественно мусульманским населением. Такие меры были приняты из-за нового указа Трампа.

Документ, подписанный президентом Соединенных Штатов 27 января, также приостанавливает прием беженцев из Сирии. Кроме того, вводится запрет на посещение США для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

 

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