Батальон НАТО в Эстонии развернут в мае

20:05, 30 января 2017, ПАИ

Развертывание батальона НАТО в Эстонии завершится в мае, заявил премьер-министр республики Юри Ратас, сообщает ТАСС.

«Скорее всего, батальон НАТО мы увидим в мае, во время учений «Весенний шторм». Руководителем этого военного подразделения является Великобритания, свой вклад внесут также Франция и Дания», — сказал он.

Также, по его словам, в связи с прибытием союзников Эстония наращивает расходы на оборону. В бюджете на 2017 год военные расходы запланированы в размере примерно 2,17% ВВП.

«Их повышение связано с размещением в нашей стране военного контингента союзников и обеспечением их всем необходимым. В рамках нынешней (правящей) коалиции принято также решение осуществить трехлетнюю программу военных инвестиций в объеме €100 млн. Я вижу это как наши инвестиции в мир и безопасность», — сказал Ратас.

На саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение разместить в 2017 году многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.