Россияне признались в уязвимости к кризису

20:19, 30 января 2017, ПАИ

Экономический кризис так или иначе затронул 78 процентов граждан России. Об этом сообщается в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленного экспертами РАНХиГС, поступившем в редакцию «Ленты.ру». При этом 53 процента отмечают общее заметное или незначительное ухудшение экономической ситуации.

Неуязвимыми для кризиса себя считают 8,2 процента респондентов, а 12 процентов опрошенных ожидают негативного изменения своего положения.

45 процентов россиян ожидают дальнейшего ухудшения ситуации на протяжении как минимум ближайших двух лет. Лишь 10 процентов рассчитывают на улучшение (год назад таковых было 23 процента).

Как и год назад, негативные ожидания формулируются в отношении перехода на неполную рабочую неделю, понижения размера зарплаты, ухода в неоплачиваемый отпуск. На 5 процентных пунктов увеличилась доля тех, кто занят в неформальной экономике. До 15 процентов дошла доля респондентов, сообщивших о потере работы.

Основной формой адаптации населения к кризису стало сокращение расходов на товары и услуги, отмечается в отчете.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2016 году, по данным Росстата, снизились по сравнению с 2015-м на 5,9 процента. При этом в декабре 2016-го в годовом выражении снижение составило 6,1 процента, следует из оперативного доклада ведомства.