Россия обогнала Бразилию по экспорту растворимого кофе в Германию

20:26, 30 января 2017, ПАИ

Россия вошла в первую десятку поставщиков растворимого кофе в Германию, обогнав Бразилию, Швейцарию и Индию. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ) в понедельник, 30 января.

Доля российских поставок в общем объеме импорта растворимого кофе в Германию осенью 2016 года составила пять процентов. При этом, подчеркивают в РЭЦ, Россия начала экспортировать эту продукцию в ФРГ только в августе 2016 года.

В центре также отмечают, что в настоящее время объем поставок растворимого кофе в ФРГ небольшой — 100-150 тонн в месяц. При этом Германия является одним из крупнейших мировых импортеров растворимого кофе и закупает у зарубежных производителей около 40 тысяч тонн продукта в год. Существенные поставки растворимого кофе в Германию осуществляют около 15 стран.

По итогам 2016 года Россия вошла в пятерку ведущих поставщиков растворимого кофе в Израиль, уступив лишь Республике Корее и Вьетнаму. Экспорт продукции осуществляется с предприятий Краснодарского края и Ленинградской области, пишет Лента.ру.