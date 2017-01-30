В Псковской области установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года

20:36, 30 января 2017, ПАИ

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года установлена в Псковской области. Постановление администрации Псковской области №21 от 23.01.2017 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области за IV квартал 2016 года» опубликовано на официальном портале правовых актов Псковской области 30 января.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 10 417 рублей; для трудоспособного населения – 11 316 рублей; для пенсионеров – 8 614 рублей; для детей – 10 157 рублей.