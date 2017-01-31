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Общество

Медведев заявил о необходимости поддержки многодетных семей в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил совершенствовать существующие механизмы поддержки рождаемости, а также разрабатывать новые способы поддержки семей, передает Росбалт со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

По мнению премьера, рост рождаемости обусловлен не только мерами государственной поддержки, но и поколением, которое было сформировано в 1980-х годах.

«Рост рождаемости обусловлен и тем поколением, которое сформировалось в 1980-е годы и которое было и остается многочисленным с точки зрения деторождения. Сегодняшние потенциальные матери — те, кто родился в более сложный период, в 1990-е годы. Таких людей у нас объективно меньше…» — сказал Медведев на совещании по созданию условий повышения рождаемости.

По его словам, задача властей — сделать все необходимое, чтобы «постараться этот прогноз подкорректировать», создать условия уверенности людей в своем будущем и в том, что они смогут родить и вырастить детей в благоприятных условиях. Медведев отметил, что при этом россияне должны рассчитывать на нормальную работу и «в определенных случаях» на поддержку государства.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил министерствам подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости.

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