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Политика

Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе к Играм-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Исполком МПК отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР», — гласит заявление комитета.

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