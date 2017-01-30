Психологи: Креативность вызывает проблемы со сном

21:02, 30 января 2017, ПАИ

У творческих личностей качество сна зачастую снижено, хотя некоторые из них спят довольно много. Об этом сообщили ученые из Университета Хайфы (Израиль).

Специалисты изучали, как визуальное и вербальное творчество влияют на качество, режим и продолжительность сна.

По словам исследователей, за визуальное и вербальное творчество отвечают разные мозговые механизмы. И модели сна у людей, занимавшихся разными видами творчества, отличаются. Так, визуальное творчество оказалось связано с нарушениями сна, которые негативно сказывались на повседневной жизни людей.

Люди, занимающиеся вербальным творчеством, спят больше. Они позже ложатся и позже встают. Как предполагают ученые, визуальное творчество заставляет людей быть излишне бдительными в течение дня, что приводит к проблемам со сном. В то же время долгий сон способствует вербальному творчеству, передает MED daily.

Ранее сообщалось, что британские ученые разработали целый комплекс, который поможет в максимально короткие сроки избавиться от бессонницы. И первым делом они предлагают – посмотреть фильм с незамысловатым сюжетом. Именно просмотр такой картины поможет расслабиться и отпустить нервное напряжение.