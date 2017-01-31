МЭР сообщило о снижении ВВП по итогам 2016 года

09:31, 31 января 2017, ПАИ

Показатель реального ВВП России по итогам 2016 года снизился на 0,6%, сообщает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт Минэкономразвития.

По данным министерства, в декабре 2016 года положительную динамику продемонстрировала сфера промышленности, в то время как розничная торговля, сельское хозяйство и строительство внесли отрицательный вклад.

Отмечается снижение ВВП на 0,5% в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем, а также на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Ранее сообщалось, что Минфин оценил дефицит бюджета России в 2016 году в 3,5% ВВП.