Трамп подписал указ по борьбе с экономическим госрегулированием

21:13, 30 января 2017, ПАИ

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 30 января, подписал указ об изменении мер экономического регулирования. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, отныне любое федеральное ведомство, желающее предложить новую регулирующую меру, обязано отменить две уже существующие. Это не коснется программ, имеющих отношение к военной сфере или к вопросам национальной безопасности.

«Это будет крупнейший шаг в этом направлении из тех, что наша страна когда-либо видела, — объявил Трамп. — Меры регулирования останутся, останется и контроль, но все они будут нормализованы».

Ранее президент неоднократно критиковал чрезмерное вмешательство федеральных ведомств в экономические процессы, заявляя, что избыточное регулирование мешает развиваться бизнесу.