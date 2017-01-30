Эксперимент по маркировке лекарств начнётся в шести регионах России

21:27, 30 января 2017, ПАИ

На начальном этапе проект по маркировке лекарств будет реализован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской, Новгородской и Белгородская областях. Эксперимент начнется с 1 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росздравнадзора, пишет Коммерсант.

В пилотном проекте по маркировке лекарственных средств готовы принять участие 23 производителя лекарств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибьютора, более 30 медицинских организаций и свыше 250 организаций розничной торговли лекарствами. На начальном этапе эксперимент охватит более 60 наименований лекарственных препаратов.

Постановление о начале работы этого механизма в тестовом режиме подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что покупатели с помощью специальных сканеров смогут проверить легальность приобретаемых в аптеках препаратов.