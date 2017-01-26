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Политика

В Закарпатье предложили построить стену на границе с Украиной

Закарпатская область отделится от Украины и построит на границе стену в случае, если Верховная Рада примет закон об исключительности украинского языка. Такое развитие событий в понедельник, 30 января, на своей странице в Facebook предсказал бывший мэр Ужгорода (региональная столица) Сергей Ратушняк, пишет Лента.ру.

«Это (принятие законопроекта «О государственном языке» — прим. ред.) путь к конфронтации и противостоянию. Если Киев будет и дальше продвигать такие законы, то нам не останется ничего, кроме как в стиле Трампа строить стены крымские, донбасские, черновицкие, одесские, львовские и отгородиться от ненавистной киевской власти», — спрогнозировал бывший градоначальник.

23 января депутат Рады Игорь Луценко подчеркнул, что законопроект «О государственном языке» поддержат патриотические силы страны. Он добавил, что политики, которые не знают госязыка, должны молчать.

Проект закона «О государственном языке» был внесен в Верховную Раду 21 января. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.

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