Mercedes-Benz отзывает в России около 3,2 тысяч автомобилей

22:03, 30 января 2017, ПАИ

Mercedes-Benz отзывает в России 3,236 тыс. автомобилей из-за возможным проблем с передними колесами. Об этом сообщается на сайте Росстандарта, пишет Коммерсант. Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic (909), проданные с февраля по декабрь 2016 года.

В сообщении Росстандарта указано, что причиной отзыва послужила вероятность изнашивания ступицы переднего колеса. «В случае неисправности ходовые качества, а также управляемость транспортного средства могут значительно ухудшиться. Возможно неожиданное возникновение критического режима движения»,— отметили в Росстандарте. Все отозванные автомобили проверят и при необходимости переустановят карданный вал рулевого управления. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что Mercedes отзывает в России 208 автомобилей S-class из-за проблем с ремнями безопасности.