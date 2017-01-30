Социологи выяснили главные страхи россиян

22:17, 30 января 2017, ПАИ

Больше всего в декабре 2016-го россияне были обеспокоены международной напряженностью (индекс страхов равен 14 пунктам, в январе того же года составлял 23). Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ в понедельник, 30 января, пишет Лента.ру.

Кроме того, респондентов волнуют исчезновение из продажи привычных товаров или их значительное удорожание, а также обесценивание сбережений (показатель снизился до минимального значения в 2016-м — 10 пунктов; в начале года равнялся 19-ти).

Индекс страхов, связанных с ростом преступности, в декабре опустился до минус одного пункта. Меньше россияне стали беспокоиться по поводу конфликтов внутри страны (индекс равен минус семи пунктам), а также связанных со здоровьем и получением медпомощи проблем (минус восемь пунктов).

Показатель опасений из-за стихийных бедствий составляет минус 14 пунктов. Снижение доходов (урезание или задержка зарплаты, перевод на низкооплачиваемую работу или на неполную рабочую неделю) волнует опрошенных существенно меньше, чем в начале 2016-го (минус 18 пунктов против минус восьми).

«Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 пунктов (с минус 23 пунктов в январе). Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге страхов: соответствующий показатель индекса в декабре составил минус 50 пунктов», — отмечают социологи.

Индекс рассчитывается исходя из ответов на вопрос «Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни?» и может колебаться в пределах от минус 100 до 100 пунктов. Ответу «полностью уверен, что случится» присвоен коэффициент «один», ответу «полностью уверен, что не случится» (минус один). Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России. В исследовании приняли участие 1600 человек. Погрешность не превышает 3,5 процента.